“Delitos” inventados contra Miguel Mora no existen, asegura ex procurador Alberto Novoa

Persecución y amenazas a Miguel Mora, y asedio a 100% Noticias sí es delito.

El ex procurador general de la República, Alberto Novoa explicó en una entrevista a la periodista María Gómez del portal ‘Artículo 66’ que las denuncias presentadas por varios simpatizantes sandinistas contra Miguel Mora, director de 100% Noticias, de “incitar al odio” y “delito de desaparición”, en la norma nicaragüense no existen.

Esta semana varias personas afines al gobierno sandinista interpusieron falsas denuncias ante la Fiscalía sandinista contra el licenciado Mora, señalándolo del “delito” de “incitar al odio”, y de la “desaparición” del trabajador de un Alcaldía de Managua llamado Bismark Martínez.

“La Fiscalía tiene el deber de objetividad, tiene el principio de objetividad y es señalar específicamente qué tipo de delito, cuál es, no pueden acusar por delito de odio”, refirió Novoa a Artículo 66.

Respecto al “delito de desaparición”, señaló que debe de ser esclarecido por la Policía sandinista ya que en Nicaragua la “desaparición” no se ha catalogado como un delito.

“En Nicaragua no se ha catalogado la desaparición como delito, eso tendría que esclarecerlo la Policía, en todo caso sería un secuestro hecho por particulares. No está tipificado y la tipificidad de una conducta está en decir claramente como está en el Código Penal. No calza, no se adecúa al parámetro y tiene que ser específico, cierto, no puede darse una acusación (contra Miguel Mora) en término de ley”, explicó el jurista.

Persecución y amenazas a Miguel Mora, y asedio a 100% Noticias sí es delito

En cambio, la persecución y amenazas de muerte que ejerce la Policía sandinista contra Mora, su esposa Verónica Chávez; el asedio, hostigamiento a los periodistas y el canal 100% Noticias en las últimas semanas, sí es un delito, afirmó Novoa.

“Está tipificado como amenaza”, dijo tajante, el ex procurador de la República.