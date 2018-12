Añaden otra acusación a uno de los hermanos Lesage, presos políticos del régimen

La Fiscalía sandinista añadió otra acusación al preso político Jean Carlos Esteban Lesage, esta vez lo responsabilizan por el delito de daños y robo en perjuicio de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, Farem, UNAN-Managua.

Según la abogada de Lesage, Yonarkis Martínez, los daños hacia la universidad ascienden a 10 millones de córdobas.

“Yo argumenté al judicial que no cumplía con todos los requisitos del artículo 77 del Código Procesal Penal puesto que no estaba concreta, ni precisa, ni concisa, es una acusación en la que se está diciendo que hay alrededor de 10 millones de córdobas en daños de la UNAN, pero en ningún momento la acusación refleja cuántas computadoras o escritorios se sustrajeron, y tampoco quién fue la persona que sustrajo estas cosas”, expresó la abogada Yonarkis.

Por su parte, Juana Lesage Guadamuz, madre del joven, al conocer la nueva acusación en contra de su hijo, se molestó y dejo entre ver las irregularidades del caso.

“Cómo puede ser posible que a estas alturas se estén acusando a estos chavalos, porque no lo hicieron antes, por qué hasta ahora salen con esas babosadas. Como madre me siento molesta, porque mi hijo no es ningún delincuente, mis hijos son estudiantes, son gente honrada y trabajadora”, manifestó Juana Lesage.

Jen Carlos Esteban Lesage, junto a sus hermanos Luis Miguel y Harvin fueron detenidos ilegalmente el pasado 11 de julio, por solo dedicarse a cantar en las protestas que se realizaban en contra de Daniel Ortega en el municipio de Jinotepe.

Los jóvenes están siendo acusados de terrorismo, crimen organizado y secuestro simple, por participar en las marchas contra Ortega.