La Iglesia no es enemiga del Estado, dice Monseñor Silvio Báez

Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, dijo este sábado que “la iglesia no es enemiga del Estado”, en alusión a los ataques que el gobierno de Daniel Ortega ha emprendido contra los obispos de Nicaragua, llamándolos “criminales y terroristas”.

El religioso hizo un llamado al cese de la persecución a la Iglesia Católica, y también se refirió a los ataques hacia los periodistas independientes de Nicaragua, reportó la periodista Ivette Munguía del diario La Prensa.

“Basta ya de discursos incendiarios, calumniosos contra la Iglesia Católica, basta ya de ataques verbales y físicos contra sacerdotes, hombres y mujeres de la iglesia. " La iglesia no es enemiga del Estado (…) Basta ya de acoso y de persecución a los periodistas independientes en este país, basta ya de miedos, de odios, de discursos que levantan calumnias, tildan de peligrosas a las personas, crean hostilidad entre nosotros”, expresó el religioso.

Asimismo, expresó que los nicaragüenses no tienen que resignarse a ser un pueblo empobrecido por la ambición de unos pocos y que no tienen por qué repetir la historia, pidió por los presos políticos y sus familias e hizo un llamado a ser más tolerantes, detalla La Prensa.

“Nuestra historia no tiene que ser una historia de derrota, no tiene que ser una historia de criminalización por ejercer la libertad ciudadana, no tiene que ser una historia de madres que lloran y familias que se dividen. Lo distinto, lo nuevo puede surgir en nuestra historia podemos ser tolerantes entre nosotros no tiene que dominar siempre el autoritarismo, la injusticia y la violencia; nuestra historia no tiene que ser siempre la historia de un pueblo empobrecido por la ambición de unos pocos”, dijo Báez.