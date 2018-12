Paramilitares secuestran a camarógrafo de 100% Noticias

Policía sandinista secuestró a René Cuadra, camarógrafo de 100% Noticias, cuando este salía de laborar, y se dispuso a tomar un taxi.

La policía represiva detuvo el taxi -a metros del canal- y bajó a Cuadra, llevándolo al Chipote. René Cuadra, de 28 años, padece de epilepsia.

"Nos sumamos al repudio y demandamos la inmediata libertad del camorágrafo y reiterar que cese toda persecución de los periodistas independientes, en especial a los de 100% Noticias", dijo Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien retomó las palabras de la CIDH, de que Nicaragua está bajo un "estado de terror".

Carrión agregó que pondrá al tanto de estos atropellos con organismos internacionales de derechos humanos.

Cuadra ha sido en varias ocasiones víctima de la represión del régimen de Daniel Ortega, por parte de la policía sandinista y la juventud sandinista (JS). El pasado 19 de abril, René Cuadra fue despojado de su cámara por la JS durante la cobertura de las primeras protestas que se dieron en Camino de Oriente.

Paramilitares han matenido un constante asedio contra el director del canal, Miguel Mora y el equipo periodístico. Este viernes, policía retuvieron a personal del canal en el sector de Bello Horizonte.

Los nicaraguenses se han solidarizado con René y el canal 100% Noticias, y exigen la liberación inmediata de él.

#Nicaragua La dictadura sigue persiguiendo al periodismo. René Cuadra, camarógrafo de @100noticiasni ha sido secuestrado y llevado al nefasto Chipote! #LIBERTADPARARENE El periodismo no es un crimen. #SOSNICARAGUA https://t.co/oiHou7gYIJ

La dictadura no dejará de reprimir hasta que no la saquemos! Paramilitares secuestran y llevan a El Chipote a Rene, camarógrafo de @100noticiasni No les basta con todo el asedio y amenazas a @MiguelCanal15 @LuciaPinedaU y todo su equipo. Cobardes! #LibreLoQueremos @PauloAbrao