El cese de la corresponsalía de los bancos norteamericanos

La corresponsalía es un servicio que le presta un banco internacional, en este caso un banco norteamericano, a los bancos nicaragüenses para poder hacer transacciones y pagos internacionales.

El cese de la corresponsalía por los bancos norteamericanos no les permitirá a los bancos nicaragüenses hacer operaciones internacionales: no podrán hacer pagos al exterior por importaciones, no podrán abrir cartas de créditos, igualmente tampoco podrán recibir pagos del exterior por exportaciones ni por remesas. Es decir, dificultaran e incrementaran los costos para pagar las importaciones y las exportaciones.

Toda transacción en dólares necesita la intermediación de un banco norteamericano. Los bancos locales tendrían que canalizar sus transacciones internacionales en euros a través de bancos europeos o en otras monedas como el yen. Esa triangulación se volverá más costosa y engorrosa y los bancos locales terminaran cancelando esas operaciones también. Es decir, los bancos locales solo podrán con bancos en otras monedas que no sea el dólar norteamericano. Prácticamente aíslan al sistema financiero nacional.

Sería un golpe demoledor para la economía nicaragüense. Van a escasear los dólares, se dispara la tasa de cambio (devaluación), posiblemente se implementaría el control de cambio y/o el corralito.

San José/Costa Rica, 11 de diciembre 2018.