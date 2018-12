Policía sandinista retuvo a equipo de 100% Noticias

Como una forma de asedio y hostigamiento un equipo periodístico del canal 100% Noticias fue retenido esta mañana por la Policía sandinista que ubicó un retén a unos metros de este medio de comunicación.

La periodista Daliana Ocaña, contó que los uniformados los detuvieron unos minutos, les revisaron papeles del vehículo y un policía llamó por radio y preguntó: ‘¿Qué hacemos con estos?’, luego los dejaron irse.

Este miércoles, también fue retenido en este mismo punto el abogado Fanor Avendaño, a quien lo hicieron bajarse de su vehículo, le tomaron fotografías y revisaron el carro.

“Es un abuso, me tomaron fotos como que soy delincuente, me quitaron mis documentos y revisaron mi auto, estuvieron asediando al conductor”, contó a 100% Noticias.

“Yo les dije que no tienen por qué detenerme, que no tenían por qué revisarme, ni saber qué andaba haciendo, le dije que no tengo por qué darle información, en virtud que no he cometido nada”, agregó.

Cabe señalar que el régimen sandinista continúa espiando al canal 100% Noticias, la camioneta de paramilitares frente al edificio sigue estacionada desde el pasado viernes.