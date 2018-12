El sitio web del canal 100% Noticias es uno de los más visitados por el pueblo de Nicaragua, así lo demuestran las estadísticas de Google Analytics, que señalan que más de 7 millones de usuarios visitaron el sitio 100noticias.com.ni en busca de información veraz.

El licenciado Miguel Mora, director de 100% Noticias que esto es “una prueba contundente del por qué la dictadura ya perdió la batalla por la opinión pública nacional e internacionalmente”, pues “la audiencia y credibilidad de 100% Noticias está certificada por las estadísticas de Google”.

Durante nuestra cobertura especial a la masacre y represión del estado paramilitar sandinista, se han producido casi 30 millones de visitas al sitio web.

Las estadísticas reflejan que 5 millones de nuestros usuarios únicos son nicaragüenses, le sigue la audiencia en Estados Unidos, Costa Rica, España, Argentina, Panamá, México, Canadá, Guatemala, El Salvador, entre otros.

“El principal capital de un periodista o de un medio comunicación es su audiencia, pero sobre todo la credibilidad que esa audiencia da a su trabajo. Doy gracias a Dios por darnos esta responsabilidad en este momento histórico para nuestro pueblo. Esto es irreversible el pueblo ya sabe quién miente y quien dice la verdad. La libertad de Prensa no se rinde, no se vende, no se posterga es irrenunciable. Es cuestión de vida o muerte para Nicaragua”, señaló el director de 100% Noticias.