Universitario Levis Artola Rugama en celda de castigo y sometido a tortura

El universitario Levis Artola Rugama, preso político del régimen de Daniel Ortega se encuentra desde el 7 de diciembre, confinado a una celda de castigo de la cárcel modelo, así lo denunciaron en un comunicado urgente Acción universitaria de la UNAN-MANAGUA. Levis Artola Rugama es estudiante de la carrera de derecho y fue secuestrado el pasado 25 de agosto.

El comunicado refiere que "estas celdas, tienen las ventanas cerradas con zinc, que no solo impiden que entre la luz del sol, sino que también son golpeadas por los guardias todas las noches para atormentar a Levis Rugama; No se le está pasando ningun tipo de alimento. La comida que le facilita su familia no se la hacen llegar; levis está siendo víctima de constantes torturas físicas y psicológicas. hasta tres veces por semanas es llevado a una oficina donde lo golpean mientras piden nombres de "financiadores", dice el comunicado de Acción Universitaria de la UNAN-MANAGUA.

La organización exige un trato digno para Levis, quien por cantar el himno nacional es que fue llevado a esta celda de castigo y lo torturan física y psicológicamente