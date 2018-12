Empresarios acordaron “participar un poco más en la política”, según Dolores Blandino

El empresario José Dolores Blandino Arana, de 65 años, de edad, manifestó que en la reunión que tuvo la empresa privada en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, se abordó la postura de los empresarios nicaragüenses ante la situación del país.

Además, dijo que esperan realizar una marcha en apoyo a los presos políticos y pedir la paz por Nicaragua. Hasta el momento se desconoce si la realización será este 2018 o 2019, todo dependerá de la aceptación en el acompañamiento de Amcham y Funides y el permiso que deberá dar la Policía sandinista.

“Cada día las empresas están cerrando por este tranque económico que el gobierno no lo ha podido levantar. Aquí no solo los empresarios saldremos perjudicados sino, las familias sandinistas también serán afectadas, el Ejército también, así que vamos a tener problemas serios, porque nuestro pueblo tendrá hambre”, expresó Dolores Blandino.

"Debemos participar en política"

Este martes, los empresarios enviaron una carta a Daniel Ortega en la que le solicitan adelantar elecciones, el cese de la represión y la liberación de los presos políticos, de la que esperan obtener una respuesta en los próximos días.

La carta fue firmada por los consejeros, cámara de representantes y presidentes del Cosep, AmCham y Funides. Al consultarle a Blandino sobre el por qué, la Asociación Bancos Privados de Nicaragua, ASOBANP, no firmó la misiva, este dijo desconocer el motivo.

“No sabemos los motivos por el cual no firmaron, pero sí sabemos que los banqueros se expresaron en su momento e inclusive hicieron un paro. Otros que no firmaron fueron la zona franca, pero la mayoría de los dueños son extranjeros y son gente que no participan, no se expresan ni siquiera”, manifestó Blandino.

Según Blandino, en la reunión los empresarios hablaron que “debemos de participar un poco más en política, el error más grave nuestro fue haberle dejado lo político, porque los políticos se arrastraron, se compraron, se vendieron, y ahí están los resultados, dañaron al pueblo”, expresó.

Marcha

Por otro lado, Blandino comentó que el Cosep, le pidió acompañamiento para marchar “a AmCham y Funides, y si ellos hacen aceptan y lo hacen pronto, lo hacemos este año. Esta marcha será para pedir la libertad de nuestros presos, es una marcha donde queremos paz, porque somos pacíficos, somos un pueblo que le decimos al presidente que queremos cambios y aquí estamos”, indicó.

Blandino finalizó diciendo que Daniel Ortega y Rosario Murillo “saben perfectamente que no pueden gobernar Nicaragua, porque no se puede gobernar con lo que está haciendo con tantos policías alrededor, con tantos cortes de manifestar cualquier expresión. No queremos más sangre, queremos una patria mejor, una patria libre de todas estas barbaridades que se cometen”.

Esta mañana, al salir del programa Jaime Arellano En la Nación, el empresario fue retenido por policías sandinistas que se encuentran a pocos metros de las instalaciones de 100% Noticias y después de unos minutos dejado en libertad.