Monseñor Silvio Báez a Gobierno sandinista: “No confundan la justicia con la venganza”

10:43 a.m.

Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, pidió ayer al gobierno sandinista a no confundir la justicia con la venganza, haciendo referencia a la judicialización de la política en Nicaragua.

“Cuando en la política se impone la judicialización estamos confundiendo la justicia con la venganza y ese es el riesgo de empezar a utilizar mecanismos, aparentemente legales, para justificar ilegalidades y para llevar adelante venganzas políticas”, dijo el obispo.

“Nadie está por encima de nadie, y si alguien tiene un cargo de estructura en la sociedad tiene que ser para servir y lo tiene que ejercer respetando la dignidad, los derechos y la libertad de expresión. No repriman. No confundan la justicia con la venganza”, agregó.

“Ustedes no usen la violencia, no repriman, traten con respeto a la gente, no usen la fuerza bruta, tampoco acusen con falso testimonio”, exhortó Báez.

“Como tienen las armas”, continuó, en alusión a los oficiales de la Policía sandinista que comparecen como testigos en los casos de detenidos por manifestarse contra el Gobierno, “se sienten con el derecho de mentir en un tribunal”, reprochó el religioso.

Asimismo, invitó a los nicaragüenses a no desanimarse, a no caer en la resignación y a no desesperarse.

*Con información de EFE