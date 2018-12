Confiscación ahuyenta la inversión, asegura economista

El economista y ex presidente de AmCham, Roger Arteaga, indicó que la confiscación de bienes a organismos y empresa privada de Nicaragua por parte del régimen sandinista, ahuyenta la inversión en el país, agudizando la situación económica y aísla más al régimen Ortega Murillo.

“Ningún Estado tiene derecho a confiscar bienes de la empresa privada, esto no está ayudando en nada porque ahuyenta la inversión, la gente no va a venir, el turismo no va a venir y Nicaragua va a seguir hundiéndose más. Cada vez se están produciendo más pobres. Aquí lo que se han producido son muertos, heridos, exiliados, encarcelados, confiscados, y los que estamos aquí sometidos a un régimen de terror”, aseguró Arteaga.

El economista señala que pareciera que la situación en vez de mejorar cada vez va empeorando. “Hoy como una fase extrema, están yendo contra la empresa privada, que como se distanció del co-gobierno que tuvo durante 11 años, esta vez el gobierno como una forma de castigo –no buscando una solución para el problema del país-, está yendo contra la empresa privada y cometiendo delitos”, dijo.

Asimismo, coincidió con la decisión del sector privado de no negociar con Ortega de manera unilateral.

“El Cosep tiene razón porque esto sería un suicidio de la empresa privada si en este momento se pone a negociar por debajo de la mesa con el gobierno”, agregó.