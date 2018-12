Ministerio de Gobernación se niega a recibir documentos y bienes del Ieepp

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), informó a través de un comunicado que ayer miércoles miembros de esta asociación se presentaron al Ministerio de Gobernación (MIGOB) para entregar los libros, sellos y bienes de la organización, tras cancelárseles la personería jurídica por el régimen sandinista, sin embargo no fueron atendidos y no les recibieron la documentación.

“Lamentamos la negativa de las autoridades del MIGOB de no atendernos ni recibir la documentación que remitíamos donde dábamos constancia de lo solicitado y la entrega del único bien, aun cuando nos presentamos a su requerimiento y en el plazo señalado por ellos mismos. Únicamente se nos informó por la persona de recepción de la institución que el director y la sub directora no se encontraban en las oficinas y que nadie estaba autorizado a atendernos ni recibir ningún documento”, señala el comunicado del Ieepp.

AQUÍ puede ver el documento que el Ieepp presentó al MIGOB y que no fue recibido, en el que señalan que los libros contables, actas y mobiliario se encuentran dentro de las oficinas del instituto que está tomado por la policía sandinista y por ello les es imposible entregarlos. Asimismo, aclaran que la casa sede del Ieepp no es propiedad de ellos, ya que es arrendada. El único bien que pueden entregar es un vehículo Toyota Yaris.