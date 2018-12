Policía sandinista busca con orden de captura a líder universitaria Valeska Valle

Hasta por debajo de las piedras la Policía sandinista busca a Valeska Valle, líder universitaria y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este mediodía los policías llegaron a bordo de una camioneta, un carro y una moto a la casa de la madre Valeska para allanarla y dijeron a su familia que la meterían presa, pues ya hay una orden de captura en su contra.

“Quiero denunciar que hoy los asesinos del Carmen mandaron a sus esbirros en 1 camioneta, 1 carro Hyundai y 1 moto; se atrevieron a llegar a la casa de mi madre con orden de allanar. Amenazaron a mi hermana menor de llevársela para presionarme y presentaron orden de captura para mí. Enviaron un mensaje directo para mí y ¡No! ¡No me voy a callar! No tengo miedo. Sin ayuda de nadie he sobrevivido en la clandestinidad, con acciones que presionan al régimen, uniendo a cientos de chavalos. No señores, Valeska Valle, no se deja intimidar”, publicó Valle en sus redes sociales.

En comunicación con 100% Noticias, Valeska expresó que la policía sandinista le dejó un mensaje con su familia. Los oficiales dijeron que le andan taloneando los pies.

“Lo que le dijeron a mi hermana fue de que podían llevársela a ella para presionarme a mí… Ellos enviaron un mensaje directo, que ellos me habían visto salir de un lugar, que me estaban siguiendo, que me están dando persecución porque ya había una orden de captura para mí y que yo iba a quedar presa y que ya sabía todo lo que pasaba cuando a uno lo meten preso”, dijo Valeska.

Valle aseguró que la Alianza Cívica investigará de qué se le está acusando, y agregó que el régimen anda cazando a los líderes universitarios que todavía están en el país y responsabiliza a Ortega y Murillo por la vida y seguridad de su familia.

“El régimen no quiere –y ellos lo dicen así- que sigamos jodiendo, y a los líderes que seguimos en Nicaragua ese es el asedio y persecución que ya se está incrementado, lo que ellos quieren es que no sigamos en las calles, que no sigamos denunciando, ya esto es otro nivel… Yo no tengo miedo de eso, no tengo miedo de lo que me pueda pasar a mí, pero sí responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pueda pasar a mi familia”, concluyó.