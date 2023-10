Policía Sandinista no da información de conductor de 100 % Noticias

Mas de 48 horas lleva secuestrado por la policia orteguista el conductor de 100 % noticias Joseph Rafael Hernandez y los oficiales que se encuentran en los portones del chipote no les brindan informacion de su estado fisico.

llegamos a dejarle alimentos y al preguntarle por el, (Joseph Hernandez) los policias que se encuentran en el porton del chipote no me dan informacion, aunque le preguente solo le dicen que no saben nada, y que ellos (los policias) solo estan ahi para pasar los alimentos" afirmo Karla Mendoza esposa de Hernandez

Mendoza espera que en las proximas horas la policia lo dejen en libertad.

"estamos esperando mañana, a ver si lo dejan en libertad, el no a cometido ningún delito para que lo tengan detenido, dios primero mañana lo saquen" agrego Mendoza

Hernandez fue secuestrado el pasado viernes luego de terminar con el recorrido nocturno, en ese instante, la policia sandinista, asaltaba y desmantelaba el canal 100 % noticias.