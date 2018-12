Monseñor Báez: “Miguel Mora es un hombre de paz”

Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua lamentó y condenó el asalto y saqueo al canal 100% Noticias y el secuestro del licenciado Miguel Mora, director de este medio de comunicación; así como de nuestra jefa de prensa Lucia Pineda Ubau. Actos arbitrarios e ilegales ocurridos la noche del viernes 21 de diciembre de 2018 por la Policía sandinista con orden del dictadura Ortega Murillo.

“Yo a Miguel lo conozco, somos amigos y hermanos en la fe. Sé que es un hombre de paz, es un respetuoso de los derechos humanos y que ama profundamente a su pueblo, es un hombre de bien”, expresó el religioso.

Báez también reprochó el secuestro de Lucia a quien considera “amiga cercana”.

“Me duele lo que ha pasado y espero que se pueda rectificar esta decisión y que no tengamos periodistas detenidos”, dijo.

Monseñor señaló que este año Nicaragua no tendrá una “feliz navidad”, y espera que el régimen en esta época “deponga los discursos prepotentes, altaneros y mentirosos y respeten la dignidad humana” del pueblo nicaragüense.

“No va haber una feliz navidad. Yo mismo no voy a estar feliz”, comentó. Báez destacó que la Iglesia valora el trabajo heróico de las personas de prensa. “Basta de allanamientos, basta de atropellos a los derechos humanos y libertades públicas”, agregó.