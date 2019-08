Régimen de Ortega informa al papa Francisco del fin del diálogo con Alianza Cívica.

11:50 a.m.

El nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, confirmó a LA PRENSA que el régimen de Daniel Ortega a través de la Cancillería envió una carta el 30 de julio pasado dirigida al Vaticano en la que notifica que da por terminadas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

«Recibí una carta dirigida a la Santa Sede, no del presidente Ortega, pero de Minrex (Ministerio de Relaciones Exteriores) a firma del canciller (Denis Moncada) en la cual, entre otras cosas, se comunica que la mesa de negociación «se culminó con la ausencia definitiva de la otra parte», en este caso la Alianza Cívica (AC), informó el nuncio Sommertang este 1 de agosto.

La AC se levantó de las negociaciones en mayo pasado en protesta por el asesinato del preso político Eddy Montes, a manos de custodios en el penal La Modelo, en Tipitapa. La oposición también optó por presionar así por la liberación de todos los presos políticos, que para entonces eran más de 300. Aunque la oposición luego emplazó al régimen a reanudar las conversaciones el 31 de julio a fin de acordar la libertad de más de cien reos políticos que aun están en las cárceles, así como discutir las reformas electorales que permitan elecciones transparentes y adelantadas.

La delegación del régimen no se presentó el 31 de julio a la sede del Incae, al sur de Managua, donde se realizaban las negociaciones, pero hasta ahora no ha notificado a la AC de su decisión de no conversar más con ellos.

El canciller Moncada a quien les informó de la «muerte» de las negociaciones fue al Vaticano, a través del nuncio Sommertang y hay información de que también envió carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero esto no ha sido confirmado por el organismo.

El nuncio Sommertang dijo a LA PRENSA que seguirán abogando porque se reanuden las negociaciones por cuanto consideran que es la única forma en que se solucione la crisis sociopolítica en Nicaragua.

«Es más que obvio y se sabe que la Santa Sede respalda la salida pacífica y negociada de cualquier conflicto. Los mensajes del Santo Padre junto con el cotidiano actuar de su representante en Nicaragua son claros que este tipo de salida es la única viable y necesaria para superar la sociopolítica en Nicaragua», afirmó el nuncio Sommertang.

El representante del Vaticano estuvo la tarde del martes pasado con Ortega, durante el acto de entrega de credenciales de siete nuevo embajadores, pero según el religioso en esa ocasión no habló con Ortega el tema de reanudar las negociaciones con la oposición.

«Durante el acto (del martes pasado) no hablé sobre esta cuestión, también porque es más que obvio y sé sabe que la Santa Sede respalda la salida pacifica y negociada de cualquier conflicto. Los mensajes del Santo Padre junto con el cotidiano actuar de su representante en Nicaragua son claros que este tipo de salida es la única viable para superar la crisis socio político del Nicaragua», manifestó monseñor Sommertag a LA PRENSA.