Dependencia del Poder Judicial prohíbe a compradora vapuleada ingresar a tiendas Palí, Walmart y La Unión durante un año.

El gobierno de Nicaragua intervino rápidamente en el conflicto ocurrido ayer martes en una sucursal de los supermercados Palí en Managua, emitiendo una resolución en contra de la clienta agredida por una empleada, cuando reclamaba su derecho de ingresar a la tienda. La agresora no sólo no será castigada, sino que la señora agredida no podrá ingresar a ningún supermercado de esa cadena duranrte un año, ni divulgar el video de la agresión, a riesgo de ser procesada.

La estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), adscrita de la Corte Suprema de Justicia, emitió la tarde del martes un acta en la cual le prohibió a la señora que grabó el incidente acercarse a las tiendas Walmart y a los supermercados Palí y la Unión por un término de un año, so pena de ser acusada penalmente si incumple.

Ana Haydee Morales Bustos, la "asociada" del Palí que agredió verbal y físicamente a la clienta Evarista Carolina Cárcamo Romero, puso una queja ante la DIRAC por lo ocurrido el mismo martes a las 10:15 de la mañana en la sucursal de Palí de la avenida 27 de mayo, entidad que de forma expedita emitió un acta.

La quejosa argumentó que la “invitada” (así le dicen a los denunciados) la agredió verbal y físicamente, que el altercado fue filmado por Evarista para “distorsionar” el conflicto y causar más daño a la empresa y sus funcionarios, contra quienes --afirma-- ha realizado campañas de desprestigio.

El acta señala que Evarista Carcamo Romero, de profesión ingeniera en Computación y Sistemas pero de oficio vendedora ambulante, no aceptó la falta que le imputó la solicitante. A pesar de esto último, Julio César Morales Blandón, el “mediador” de la DIRAC falló lo siguiente:

Habiendo finalizado entre las partes mediadas, llegan a los siguientes acuerdos: La invitada de compromete a:

1) No faltar al respeto a la solicitante ni tomar represalias contra ella, en cualquier hora y lugar donde se encuentre, eso incluye al resto de funcionarios de la empresa, donde la solicitante trabaja actualmente.

2) No volver a frecuentar ni acercarse a la empresa Walmart, Maxi Palí, Supermercado La Unión y Palí.

3) Desistir de la campaña de desacreditación en las redes sociales y website www.palinicaragua.com.ni.

4) No divulgar el vídeo que grabó sobre el altercado y la trifulca en Palí, sucursal 27 de May, el 05/08/19 a las 10:15 de la mañana.

Estos acuerdos entran en vigencia a partir de la firma de la presente acta, teniendo una duración de un año de plazo”, dice la resolución. Aunque señala que se suspende la persecución penal como producto de lo firmado, advierte que ésta puede retomarse ante la solicitud de una de las partes ante el Ministerio Público o un juez.

Acta emitida ayer mismo por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, dependencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.