Para predicar en Nicaragua se necesita un permiso especial y en este momento, por prudencia, no se puede realizar grandes concentraciones, lamentó Salvador Gómez, predicador católico.

"Nicaragua es un país bueno pasando un momento malo" así resumió la situación del país el predicador católico Salvador Gómez, entrevistado por 100% Noticias, a su llegada a Costa Rica.

Gómez se excusó de no poder visitar en estos momentos Nicaragua y realizar grandes concentraciones para compartir la palabra, porque "no es tan prudente hacer este tipo de manifestaciones, porque todo lo convierten en una manifestación política y realmente lo que queremos es encontrar caminos de paz, fe, esperanza y amor", dijo el famoso predicador.

"Antes me tocaba en México, que para ir a predicar me pedían un permiso especial, ahora en Nicaragua también que para predicar se necesita permiso especial. Nuestro mensaje no lleva carga destructiva, sino positiva", lamentó Gómez.

Consultado sobre la persecución y ataques a la iglesia católica, Salvador Gómez reveló que ha sostenido pláticas con Monseñor Silvio Báez, quien fue mandado a traer por el Papa Francisco, a Roma y expresó que mantiene comunicación con sacerdotes, sobre todo los de la ciudad de León.

"Estoy orando, hablé con Mosneñor Báez, estamos en contacto con sacerdotes, especialmente los de Leön. estamos orando por ellos. Sé que ellos lo están manejando de la manera más prudente...El rostro que están mostrando los obispos, es un rostro de una iglesia ...que busca caminos de encuentro no de enfrentamientos" aseguró Gómez.

Gómez se encuentra en San José, Costa Rica como parte de su misión de predicar la palabra de Dios. Este jueves visitaría las cárceles de la vecina del sur.