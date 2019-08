"Debemos unirnos porque la represión continúa"

Byron Corea Estrada relata lo que vivió durante su retención en Peñas Blancas

"Me retuvieron durante una hora y 20 minutos, requisaron mis cosas, me interrogaron y me fotografiaron", relató el líder del movimiento estudiantil Byron Corea Estrada, ex preso político del gobierno de de Daniel Ortega, al referirse a lo vivido este viernes temprano en la frontera de Peñas Blancas, cuando se dirigía a Costa Rica.

En declaraciones en San José a la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, el universitario dijo que oficiales de Migración nicaragüenses lo sometieron a "una entrevista" sin explicarle las razones de la misma, además de revisar su equipaje "con maltrato". Mientras él estaba bajo interrogatorios, la Policía mantuvo retenido también al autobús con todos sus pasajeros, lo que provocó malestar entre los afectados.

"Me preguntaron cuánto dinero traía, quién me estaba patrocinando el viaje hacia Costa Rica, dónde me iba a quedar, cuántas personas eran mis acompañantes y algunas situaciones personales, como el nombre de mis padres, además de fotografiarme en todo momento, desde que me traían del bus hasta las oficinas" de Migración, narró.

Destacó que los oficiales recibían órdenes vía celular a cada momento, sobre el contenido de las preguntas, mientras realizaban el interrogatorio.

Byron Corea llegó a San José para reunirse con estudiantes nicaragüenses y otros sectores de la diáspera; también se entrevistará con diplomáticos costarricenses y el domingo participará en la Marcha por la Unidad que se desarrollará en esa capital.

Al respecto, el estudiante envió un mensaje a los compatriotas exiliados en Costa Rica en torno a la importancia de la unidad, frente a "la represión que seguimos teniendo los nicaragüenses al no poder movilizarnos ni protestar".

Corea Estrada señaló que los elementos gubernamentales le preguntaron "a dónde iba, quién me financiaba el viaje y si me daba cuenta que yo había cometido delitos contra el Estado de Nicaragua, a lo que yo respondí que eran delitos impuestos por un gobierno represor y que mi derecho a viajar debía ser respetado".

El joven estudiante dijo que él y su acompañante fueron fotografiados por los oficiales de Migración, que se dirigían a ellos "en tono burlesco" mientras revisaban sus equipajes. En todo momento estuvieron rodeados por policías, añadió.