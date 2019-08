VIDEO: Pastora Yesenia Then reza por Nicaragua

Levantó la bandera azul y blanco durante oración en el centro Olof Palme.

La pastora de origen dominicano Yesenia Then, quien realiza una segunda visita a Nicaragua, oró por la paz y la justicia de este país, con la bandera nacional en alto, durante un evento realizado este sábado en el centro de convenciones Olof Palme.



En su oración, Then se refirió a la injusticia social que se vive en el país, alegando que ninguna brujería podrá con esta nación. Dijo que los gobernantes deberán rendir cuentas ante Dios, lo que no sería del agrado del régimen y de quienes lo sostienen.

"Padre, te presento esta bandera como símbolo patrio principal de esta tierra. Que esta nación sea defendida y levantada por tí", clamó Yesenia Then, mientras pidió a los asistentes que levantaran en alto también el pabellón nacional.