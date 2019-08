Excarcelado Wilfredo Brenes denuncia injusta recaptura

10 a.m.

Fue amenazado y golpeado durante su segunda detención en Masaya.

El ex preso político Wilfredo Brenes Domínguez, excarcelado en mayo anterior, denunció hoy lunes que la Policía volvió a capturarlo, esta vez acusándolo por supuesta fabricación de bombas artesanales en la ciudad de Masaya, donde reside.

Brenes ofreció una rueda de prensa en la sede de los Defensores del Pueblo, donde interpuso denuncia sobre su detención ilegal y el trato que recibió durante los días en que permaneció detenido por segunda vez.

Dijo que fue agredido por los efectivos de la policía sandinista en el momento de su captura. "Les pedí que no me golpearan porque tenía lesionado mi hombro, y un policía me dijo: 'Ah pues, entonces te lo voy a quebrar'", relató.

Indicó que sufrió mucho al verse nuevamente con el uniforme azul de preso, ya que estuvo encarcelado durante cinco meses por participar en protestas cívicas contra el gobierno de Daniel Ortega.

"Me acusaron de haber puesto una bomba en Masaya, me acusan directamente que yo ocasioné ese incidente", afirmó.

Wilfredo Brenes Domínguez fue liberado el pasado sábado después de estar detenido durante varios días en las celdas del "nuevo Chipote". Al capturarlo, la policía allanó ilegalmente su vivienda en la ciudad de Masaya.