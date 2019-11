AMPLIACION: REGRESAN JAIME ARELLANO Y ANIBAL TORUÑO

Ambos comunicadores ingresaron al país sin problemas por el aeropuerto Sandino.

El comentarista político Jaime Arellano y el periodista leonés Aníbal Toruño, director de la Radio Darío, arribaron hoy a Nicaragua y expresaron su decisión de seguir trabajando por la libertad de prensa en el país.

El avión comercial que trasladó a ambos comunicadores desde Miami aterrizó poco antes de las 2 pm en el aeropuerto Sandino de Managua.

Ambos dijeron que realizaron sus trámites migratorios con normalidad y no fueron retenidos ni interrogados por las autoridades de la terminal aérea.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguirre, junto a miembros de la Alianza Cívica, así como el abogado Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se presentaron al aeropuerto a esperar la llegada de los comunicadores.

"Hemos entrado tranquilamente y venimos a aportar a la democracia y a la libertad. Esperamos que el gobierno respete la presencia de periodistas y medios independientes y que no seamos objeto de persecución", dijo Aníbal Toruño en sus primeras declaraciones a la prensa.

"El exilio es una cárcel, es triste saber que no podés volver a tu país. Tengo 10 meses de no ver a mi madre y no pude ver el nacimiento de mi primer nieto", afirmó por su parte Jaime Arellano, tras señalar que nunca tuvo intenciones de radicarse en otro país.

Arellano tenía una causa judicial abierta que fue archivada. Lo acusaron de "incitar al odio" en su programa Jaime Arellano en La Nación, junto a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes pasaron 172 días presos de forma ilegal como parte de la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la prensa independiente.

"Hay que entender que Nicaragua no va a salir de esta crisis sin una negociación entre todos los sectores de este país", comentó Toruño, cuya radioemisora en la ciudad de León fue atacada e incendiada por fanáticos sandinistas en 2018.

Entre las reacciones a la noticia sobre la llegada de los comunicadores, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH) demandó al gobierno respetar su libertad de movilización en el país.

Damos la bienvenida a ambos ciudadanos que ejercerán nuevamente su derecho constitucional a informar a los nicaragüenses. @cenidh exige al régimen respeto absoluto a la libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua. — Cenidh (@cenidh) August 29, 2019

También comentó la comandante guerrillera Dora María Téllez:

"Bienvenidos hoy de regreso al país a Aníbal Toruño y Jaime Arellano, que abonan a la recuperación de nuestro derecho de libre expresión. El régimen es desafiado con la mirada internacional pendiente. Esperamos que el retorno les sea lo más provechoso posible, pues el trabajo de periodistas y comunicadores, desde la posición que se haga, es una contribución a una Nicaragua con democracia".

En tanto, la embajada de Estados Unidos en Managua publicó un mensaje de bienvenida en las redes sociales.