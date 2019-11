10:33 a.m.

Richard Pavón fue la primer víctima de represión a las protestas contra las reformas al seguro social.

Un grupo de opositores realizaron este domingo un homenaje para Richard Pavón. El joven de 17 años de edad fue la primer víctima de la represión a las protestas contra las reformas al seguro social.

Pavón tenía 17 años de edad y recibió un disparo de bala cuando se manifestaba en frente de la acaldía de Tipitapa el pasado 19 de abril del 2018.

"A mi hijo lo acribillaron", dijo Carlos Pavón, padre de Richard, en una entrevista realizada por El Nuevo Diario el 18 de Noviembre del 2018.

Don Carlos Pavón, dice que los disparos salieron de la alcaldía de Tipitapa.

Carlos Pavón, padre de Richard, aún demanda justicia

"No entiendo por qué tanta saña, no pueden decir que fue un accidente, que a alguien se le salió una bala perdida, porque no fue un balazo, fueron varios. A veces pienso que las personas que lo conocían, le tomaron odio o represalias al mirar que él estaba del otro bando" aseguró Pavón al END.