"Ortega a decidido mantener el poder a toda costa"

El presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, Albio Sires se refirió a a la decisión del Gobierno de Nicaragua de negar el acceso a los miembros de una Comisión de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua, que tenía programado visitar Nicaragua los días 16 y 17 de septiembre.

"Al negar el acceso a la Comisión de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua, Ortega ha demostrado una vez más que está decidido a mantener el poder a toda costa. El régimen ha reprimido brutalmente a su propio pueblo y continúa reteniendo a más de 100 presos políticos. Estoy hombro con hombro con el pueblo de Nicaragua en su lucha por la libertad y la dignidad y continuaré trabajando con nuestros aliados para responder a estos actos de autoritarismo aumentando la presión sobre Ortega y sus compinches ".

Según el congresista, Ortega sigue reteniendo a más de 100 presos políticos y ahora ha evitado a la comisión especial de la OEA.

