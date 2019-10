Félix Maradiaga: Comunidad Internacional debe acelerar el paso para empujar una rápida salida a la crisis que vive el país

“Nos falta mucho, estoy un poco decepcionado de la lentitud de la comunidad internacional", dijo el político a 100% Noticias

Tras su regreso en Nicaragua, luego de varios meses en el exilio producto de las amenazas de cárcel en su contra, el político opositor Félix Maradiaga aseguró a 100% Noticias que se cumplió con la labor internacional de dar a conocer al mundo la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

En entrevista con Lucía Pineda Maradiaga dijo que pese a que se lograron importantes avances en el exterior, la comunidad internacional debe acelerar el paso para empujar una rápida salida a la crisis social que vive Nicaragua. “Nos falta mucho, estoy un poco decepcionado de la lentitud de la comunidad internacional, no comparten el sentido de urgencia de los nicaragüenses, sin embargo el plano internacional es solo un frente de lucha, no lo es todo, el frente cívico es esencial, la comunidad internacional no es la solución de los problemas”, manifestó.

Según Maradiaga aún quedan muchos espacios en la comunidad internacional en los que se puede incidir para presionar a la dictadura para aceptar una salida pacifica y negociada a la crisis que vive Nicaragua desde el pasado 28 de abril.

Sobre su regreso, aseguró que pese a que las condiciones no están dadas, era un compromiso que tenia con el pueblo de Nicaragua. “En todo momento supe que tenia que regresar a Nicaragua independientemente de que no haya condiciones”, señaló.

“La lucha más importante es mantener la esperanza viva en nosotros mismos, no perder la primera gran batalla de la esperanza y la certeza que esta dictadura es un ídolo con pies de barros que esta a punto de colapsar”, sostiene Maradiaga.