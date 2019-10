Régimen de Daniel Ortega considera de “nulidad absoluta” comisión especial de la OEA

Alvarado abordó el tema durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA

La dictadura de Daniel Ortega considero este miércoles como “no vinculante” y de “nulidad absoluta” la comisión al más alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que pretendía visitar el país para buscar una salida pacifica a la crisis sociopolítica.

“Nicaragua reitera que no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada por el gobierno de Nicaragua, ni cuente con su anuencia por lo que su existencia no genera ningun efecto vinculante y es de nulidad absoluta para nuestro país”, aseguró Luis Alvarado representante de Nicaragua ante la OEA.

Alvarado abordó el tema durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde la comisión de alto nivel emitió un pronunciamiento sobre el impedimento que sufrieron para entrar a Nicaragua, lo que calificó como “una falta de cortesía”. La comisión de alto nivel pretendía visitar el país el pasado Lunes, pero régimen de Ortega les impidió el ingreso.

En su pronunciamiento los miembros de la comisión señalaron tomar nota de “la decisión del gobierno nicaragüenses de divulgar los detalles personales de los miembros de la comisión, lo que representa una flagrante falta de cortesía”.

“El compromiso constructivo del gobierno de Nicaragua, en le marco de un futuro proceso de diálogo, serán elementos críticos en la evaluación colectiva de la situación e informaran las decisiones futuras en virtud de la Carta Democrática”, aseguró la comisión de Alto Nivel.

La Comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), está integrada por los representantes de Paraguay, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y Argentina, y ya habían expresado su “malestar” por la decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de prohibir su ingreso a Nicaragua.