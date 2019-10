Periodista Lucía Pineda Ubau identifica a la mujer policía que la torturaba en El Chipote

Es identificada como una fanática orteguista, que incluso declaraba que ella le debe sus estudios a Daniel Ortega

La periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias, y quien estuvo secuestrada por la dictadura de Daniel Ortega durante seis meses, identificó a la mujer policía que la sometió a constantes interrogatorios y que la despojó de sus anteojos, como medida para torturarla.

“Efectivamente ella fue la que me quitó anteojos por órdenes de la jefatura de la policía”, escribió Pineda Ubau en su cuenta de Twitter.

Pineda certificó la publicación de la plataforma digital Masaya Rebelde, donde identifican a la torturadora como Karla Patricia Calderón. La publicación agrega que “es una de las torturadoras de varios reos políticos en El Chipote”.

“Las carceleras me llegaron a decir a la celda que les entregara los anteojos. Yo les dije que no se los iba a dar, que yo no miraba bien y que los necesitaba. Se fueron y yo me acosté. Al rato volvieron a llegar a sacarme. Salí, me pusieron las esposas, me llevaron a donde estaba la comisionada. ´Me dijeron que me entregués tus anteojos´. Yo le insistí que no me los quitara, que yo los necesitaba para ver, y ella me dijo, ´entregámelos, que es una orden de la Jefatura, hay una orden que me entregués los anteojos´, y me los quité y se los entregué”, contó Pineda.

“Luego, los policías me preguntaban ¿y sus anteojos? y yo les respondía que la comisionada me los había quitado. ‘Pero al licenciado Mora no se los quitaron’, me decían ellos. Había un interés por echarme a pelear con Miguel. Que yo me molestara con Miguel”.

La mujer policías además es identificada como una fanática orteguista, que incluso ambientaba los interrogatorios con la música de adulación al tirano, conocida como “el comandante se queda”.

“Nos insultaba en todo momento, me decía que por culpa de Miguel y mía el país estaba en caos. Que habíamos causado la destrucción en el país, nos decían terroristas, golpistas, ella se burlaba, hacía sonar la canción y se ponía a bailar sentada, (me decía) que era una mentirosa. Me decía, no te vinieron a dejar comida, solo a Miguel le trajo comida tu amiga Verónica”, narró Lucía Pineda a Artículo 66.

“Yo le decía que solo en las dictaduras se echaban presos a periodistas. Y que igual que Somoza, que encarceló a Pedro Joaquín Chamorro, ahora Daniel Ortega nos tiene presos a Miguel y a mí”, contó Lucía que le dijo en varias ocasiones a la comisionada torturadora.

“Ustedes quieren ser héroes, me decía. Yo le respondía que nosotros no queríamos ser héroes, que quien había decidido encarcelarnos habían sido ellos” narró la exprisionera de consciencia.

“De aquí no vas a salir”

Pineda contó que como parte de las presiones psicológicas, la oficial orteguista y otros interrogadores de la dictadura la sacaron más de 30 veces para hacerles las mismas preguntas y los mismos “debates” por más de una hora cada uno.

“De aquí no vas a salir. Dicen que vos sos costarricense también, pero de aquí no vas a salir”, era parte del hostigamiento contra la periodista y jefa de prensa de 100% Noticias.

Pineda narró que solo el 22 de diciembre, al día siguiente de su secuestro violento en 100% Noticias, la sacaron siete veces de la celda a interrogatorios. “Decí la verdad, salvate vos, no seas pendeja”, dijo Lucía vía telefónica desde Costa Rica.

En esa misma jornada, Pineda contó que la torturadora comentaba: “Qué paz, qué tranquilidad, qué paz se siente en el país. Ya se olvidaron todos sus amigos de ustedes. Ustedes armaban el caos, ustedes provocaban todo”.

“En una ocasión llegó a decirme la comisionada: “Ya abrimos tu teléfono. Ya vimos todos los mensajes que te llegaron”, explicó Lucía que le decía la oficial torturadora, aunque en realidad, según contó su celular nunca pudieron desbloquearlo.

Algunas de las preguntas que le hacían era sobre los personajes que tuvieron algún papel en la lucha de abril. “¿Qué opinaba de Silvio Báez?, ¿Qué opinaba de Edgard Tijerino?, ¿Qué opinaba de Léster Alemán?. Yo le respondía: Un obispo que está acompañando a la gente, un excelente cronista deportivo y un estudiante universitario brillante”.

Hasta el silencio y las “bendiciones” le indignaban

Pineda contó que hubo varias ocasiones en que, aburrida de la misma cantaleta partidaria, decidió quedarse en silencio y no responder al “debate” que se armaban los torturadores para intentar cansarla. “Hubo días en que me le quedé callada, entonces ella me decía “vos te crees inteligente”, “estás jugando a la psicología invertida, pero vos no sos más inteligente que nosotros”.

A criterio de la periodista Pineda, la funcionaria policial operaba en El Chipote como una fanática defensora de la dictadura que como una trabajadora del sistema de justicia del país. “Se le miraba mucho fanatismo orteguista en sus ojos. Es una fiel de Daniel Ortega y hasta me dijo que ella le debe al FSLN sus estudios”.

“Cada vez que terminaba sus interrogatorios yo le decía “que Dios la bendiga” y ella se ponía muy molesta “no me estés deseando bendiciones, que Dios está enojado con vos”.

Lucía Pineda Ubau fue secuestrada, junto al director de 100% Noticias, Miguel Mora, el 21 de diciembre de 2018. La dictadura los acusó por los supuestos delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, sin embargo, fueron puestos en libertad el 11 de junio de 2019, tras la aprobación de una controvertida Ley de Amnistía que el régimen impulsó para lograr “perdón y olvido” de todos los crímenes cometidos contra los nicaragüenses después del 18 de abril de 2018.

Desde el 21 de diciembre, el régimen mantiene confiscado el canal de televisión, sin ninguna causa legal justificable, porque se supone que “los delitos” de sus propietarios fueron amnistiados