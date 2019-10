Expulsan a estudiante por invertir la bandera

11:05 a.m.

Bertha Real, madre de la estudiante instó a las autoridades del Ministerio de Educación a revertir esta decisión.

La estudiante Nahomi Carolina Gutiérrez Real de 15 años fue expulsada por quince días del Instituto Juan Pablo II, del municipio de San José de Bocay, Jinotega, por haber subido en su cuenta de Facebook una fotografía con la bandera de Nicaragua con el escudo invertido.

Nahomi formó parte de la gimnasia del colegio y la fotografía se la tomó el pasado 15 de septiembre y ese mismo día la publicó en las redes sociales, como una denuncia ante la comunidad internacional a la grave crisis política que enfrenta el país.

«Me llamaron a la dirección y me dijeron que estaba cometiendo un grave delito contra los símbolos patrios al poner al revés el escudo de Nicaragua, me expulsaron por quince días y me reprobaron en la clase Creciendo en Valores” denunció la estudiante.

La familia de la joven estudiante son miembros del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, su mamá Bertha Real instó a las autoridades del Ministerio de Educación a revertir esta decisión que amenaza con perder el año académico de su hija, porque ninguno de los maestros le está recibiendo trabajo a su hija.

“Yo les digo a las autoridades del Ministerio de Educación que por favor reviertan esa sanción en contra de mi hija, porque los padres hacemos grandes sacrificios, para apoyar sus estudios, mi esposo Félix Gutiérrez por eso desde hace 10 años se fue a los Estados Unidos, para garantizarle un mejor futuro a su familia” relata, Bertha Real quien pertenece a una iglesia cristiana del municipio de San José de Bocay.

Campaña en redes sociales en su contra

A través de perfiles falsos en Facebook, simpatizantes del partido sandinista de San José de Bocay, emprendieron una campaña en su contra, donde la acusan incluso de acto de “satanismo” por invertir la bandera de Nicaragua y hasta la acusan de beneficiarse del gobierno por recibir educación gratuita, a pesar que la educación se financia con el Presupuesto General de la República de los impuestos que aportan todos los nicaragüenses.