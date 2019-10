Policía Nacional fiel a Ortega

11:05 a.m.

Se confirman como principal brazo represor del régimen.

Durante el acto por el 40 aniversario de la Policía Nacional, identificada como el principal brazo represor del régimen Ortega-Murillo, el director general de esa institución, Francisco Díaz Madriz, expresó que no permitirán “repetición”, en referencia a las manifestaciones que se protagonizaron a raíz de la rebelión cívica del 18 de abril de 2018 en Nicaragua.

“Continuamos protegiendo la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes, la convivencia social, el derecho de nuestro pueblo a trabajar y vivir en paz y no permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo el año pasado en el intento del golpe de estado fallido: ¡no repetición, no repetición, no repetición!”, aseguró.

Por su parte Daniel Ortega, quien presidió el acto del 40 aniversario, aseguró que ordenó la Operación Limpieza cuando no consiguió que en el Diálogo Nacional la oposición llamara a desmontar los tranques. Se le agotó la paciencia, dijo, y “la Policía tenía que salir de sus cuarteles a restaurar el orden, a desmontar los tranques y darle tranquilidad al pueblo”, justificó.