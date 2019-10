Douglas Villanueva Sandoval lleva 72 horas de detención ilegal

El joven chinandegano Douglas Antonio Villanueva Sandoval, lleva alrededor de 72 horas de detención ilegal, denuncian abogados y defensores del pueblo.

El pasado domingo 22 de septiembre en el centro de la ciudad de Chinandega, civiles y efectivos de policía secuestraron a Douglas Antonio Villanueva Sandoval, de 21 años. Su mamá se enteró de la detención ilegal a través de las redes sociales.

Lo busco por todos lados sin tener noticias, hasta que viajo a Managua, donde finalmente confirmo que se encuentra en las celdas del nuevo Chipote. Ahí lleva ya casi 72 horas, aunque la constitución política de Nicaragua establece que en un termino de 48 horas la persona debe ser presentada ante la autoridad judicial, explico el abogado Julio Montenegro.

Montenegro de la organización Defensores del Pueblo, señalo que este martes 24 de septiembre presentaron un recurso de exhibición, pero de manera arbitraria la parte administrativa de los juzgados de Managua expresaron que les atenderán hasta el día de mañana 26 de septiembre, violando los términos y tiempos para responder a este recurso, incurriendo así en más ilegalidades.

La mamá de Douglas Antonio, doña Nubia Sandoval, en declaraciones a medios locales dijo que no la han dejado ver a su hijo. “He andado recorriendo por cuatro días, no me imagino a las otras madres que tendrán meses por los otros reos que están ahí. No me voy a cansar, todos los días lo voy a buscar”.

Además, aseguro que su hijo no tiene que ver con ninguna explosión, su único delito ha sido portar una bandera azul y blanco.

Entre angustia y desesperación Nubia Sandoval le envió este mensaje a Rosario Murillo: “Me cambio por mi hijo, pero que lo saque. Me voy a encadenar hasta que me lo dejen ver”.