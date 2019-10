Subsecretario adjunto del hemisferio Occidental se reúne con periodistas nicaragüenses

El Subsecretario adjunto de la oficina de asuntos del hemisferio occidental Jon E. Piechowski reiteró durante un encuentro con los periodistas Lucia Pineda Ubau, Carlos F Chamorro, Anibal Toruño y Sergio León que "Sin prensa libre no puede haber una democracia verdadera".

Piechowski reafirmó "vamos a asegurar que libertad de expresión, de prensa esté en nuestra política, porque no puede haber reformas democráticas, sin garantía a libertades" sostuvo.

En el encuentro el alto funcionario aseguró que valoran nuevas medidas a tomar a través de sanciones al régimen de Ortega, debido a que se quiere llegar al retorno de un acuerdo de reforma política.

Según Piechowski se quiere una solución pacífica para retorno a las urnas con elecciones libres y justa. Sobre el cierre de El Nuevo Diario, consideró trágico y lamentable que los nicaraguenses ya no tengan a El Nuevo Diario que les informe a diario, por lo cual todos los gobiernos democráticos del mundo y ONG deben estar en solidaridad con periodistas de Nicaragua.

Today’s closing of #Nicaragua's @elnuevodiario is just the latest sad chapter in the tragic saga facing independent media under #Ortega.



Today we welcomed four brave Nicaraguan journalists, committed to informing the public about the Ortega regime’s abuses & corruption. pic.twitter.com/hvIkJVht77