Congresista emplaza a la dictadura a realizar elecciones adelantadas

10:15 a.m.

El Congresista estadounidense Albio Sires se reunió con miembros de la Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, con quienes conversó sobre la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril del 2018.

Para Sires, el gobierno autoritario de Ortega ha causado un sufrimiento innecesario en Nicaragua. "Ortega y sus matones asesinaron y torturaron a cientos de manifestantes pacíficos el año pasado, y ahora están llevando a cabo ataques selectivos contra campesinos y activistas por los derechos a la tierra rural"

Sires hizo un llamado al cese de la represión y que permita que los observadores internacionales de derechos humanos visiten el país y convoque elecciones tempranas o enfrente nuevas sanciones.

Mientras el congresista Engel, afirmó que el Congreso no se hará la vista gorda ante las constantes violaciones de derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte de Daniel Ortega. "No hay duda de que estos son días oscuros para los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Pero también creo que hay razones para sentirse optimista por el futuro del país. Reunirme con los líderes unificados de la oposición de Nicaragua hoy me dio esperanza de que vengan días más brillantes. El pueblo nicaragüense puede seguir contando con el apoyo bipartidista del Congreso para el regreso a una democracia plena en el país."

McCaul felicitó a los líderes de la oposición democrática de Nicaragua por su valentía y liderazgo frente al abuso y la represión del régimen de Ortega.