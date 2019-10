Serie estadounidense revela el drama de los migrantes nicaragüenses que huyen de Nicaragua

Mientras el periodista Ivan Taylor resaltó en el programa Café con voz la relevancia de que el drama de los nicaragüenses que huyen de la represión estatal sea visibilizada en una seria importante y para el público estadounidense.

La serie estadounidense “All Rise” emitida a través de CBS abordó el tema de migrantes Centroamericanos en Estados Unidos. Durante el segundo episodio de su primera temporada , muestran el drama de un nicaragüense acusado de agredir a un guardia de seguridad en una tienda, una acusación falsa, que para muchos retrata la dura vida a la que se enfrentan los nicas que se ven obligados a dejar el país por la violencia estatal.

El el episodio de la seria, el nicaragüense es acusado de de agredir al guardia en una tienda mientras hay evidencia en video que sugiere que no lo hizo. El hombre es un activista de Nicaragua y estaba poniendo etiquetas de advertencia en los artículos vencidos de la tienda.

El dueño de la tienda llama a ICE un centro de detención en este país. Esta es la razón por la cual Lola, la jueza del caso, en 'All Rise' está decidida a darle al inmigrante indocumentado la oportunidad de obtener un resultado justo, donde no tendría que declararse culpable de algo que no hizo e intenta encontrar una manera de obtener un castigarlo menor para que tenga más tiempo para buscar asilo en los Estados Unidos. El episodio también trata de obtener la empatía de sus espectadores, sin duda, al compartir por qué estuvo en los Estados Unidos, después de haber escapado de Nicaragua.

Mientras el periodista Ivan Taylor resaltó en el programa Café con voz la relevancia de que el drama de los nicaragüenses que huyen de la represión estatal sea visibilizada en una seria importante y para el público estadounidense.

“Las tramas han polarizado a los espectadores, y algunos dicen que se negarán a ver el drama nuevamente por incluir la política en el programa o por ser una "herramienta para los demócratas", mientras que otros han elogiado a los escritores por dar a conocer un tema social relevante y difícil” son parte de las criticas que se le hacen a la serie.

Lo principal exhibido fue la empatía, mostrada por el juez y los abogados involucrados en el caso del hombre, y muchos espectadores elogiaron el programa por la forma en que se representaba el caso. Pero otros sintieron que el juez estaba violando la ley en nombre de su "política liberal", es otra de las criticas hechas al episodio.