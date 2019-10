Miguel Mora en SIP: Situación en Nicaragua tiende a empeorarse

El director del canal televisivo 100% Noticias, Miguel Mora, dijo durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP este Viernes en Miami que la situación en Nicaragua tiende a empeorarse.

“Lo que fue una masacre y lo que es la represión contra la libertad de prensa en Nicaragua, tenemos que asumir las consecuencias de enfrentarnos a una dictadura de corte criminal, estamos dando la batalla en Nicaragua, la situación está muy crítica, tiende a emperorarse, pero hay periodistas en Nicaragua que están informando incluso a costo de su vida”, dijo el periodista durante una entrevista con un medio internacional.

Mora aseguró que no esperaba que la crisis de Nicaragua llegara a tan altos niveles como el actual. “ No creía que los sandinistas cometieran los mismos errores de los 80, estamos hablando de 300 muertes, en condiciones de armas de Guerra, más de 328, y el gobierno dice que no existe, y el pecado de nosotros fue decirles aquí están, aquí pasó”.