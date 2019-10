Lesther Alemán regresa a Nicaragua después de un año en el exilio

9:30 a.m.

El dirigente universitario Lesther Alemán regresó este lunes al país después de haber permanecido un año en el exilio, en Estados Unidos. luego de haberla plantado cara al dictador Daniel Ortega durante el primer intento de Diálogo Nacional.

En el aeropuerto de la capital Augusto C. Sandino, el universitrio reconoció que esta claro que no hay condiciones de seguridad. " Estoy claro que no hay condiciones de seguridad, pero estoy aquí por el amor de Nicaragua". " vuelvo a tomar parte de los espacios donde estaba, regresar al país en medio de la inseguridad, para mí nunca va a haber condiciones, eso lo tengo muy claro".

Alemán aseguró que su llegada a Nicaragua no debe ser interpretada como una forma de instar a otros exiliados a que también lo hagan debido a que no existen garantías en el país para su regreso seguro.

Sobre las opciones para salir a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, Alemán aseguró que "el cambio debe pasar por la puerta de negociación", a la vez que hizo un llamado "a todas las fuerzas opositoras, la unidad es la que debe prevalecer".