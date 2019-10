Rubio: "Administración Trump comprometida en poner presión en Nicaragua, Cuba y Venezuela"

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el periodismo es más "importante que nunca" para afrontar las crecientes amenazas de pérdida de libertades y la necesidad de proteger la democracia a nivel mundial.

En un discurso en el marco de la última jornada de la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Miami, el político de origen cubano destacó que hay un riesgos "como nunca han existido" de pérdida de derechos por el uso de las noticias falsas y la censura para controlar los países.

En su aparición Rubio aprovechó para referirse a las dictaduras que oprimen América Latina, las cuales ven a Rusia como su protector. "Rusia no tiene capacidad para salvar" a Nicolás Maduro, afirmó el senador estadounidense Marco Rubio, en referencia a los nuevos acuerdos suscritos por el Gobierno de Venezuela con Vladímir Putin.

El senador afirmó que seguirá apoyando todas las iniciativas que se están llevando a cabo. "Obviamente la solución al tema de Venezuela es una elección libre y democrática, es la única solución que existe".

Sin embargo, aclaró que "es posible tener una elección y que no sea una elección justa y democrática porque ellos controlan todos los organismos".

"Es imposible tener una elección libre y democrática con Maduro en el Poder", enfatizó.

El político republicano aseguró que incluso en el entorno de Maduro están buscando que este salga del poder pero manteniendo al mismo grupo al frente del país.

"Desafortunadamente en el país está en el poder en este momento una mafia, una red de crimen organizado pero seguirá la presión. Cada vez están sintiendo más presión y entre ellos mismos todos los días se ven ya señas de que están buscando cómo hacer cambios. El cambio que ven ellos (quienes forman parte del régimen) es dejar uno de esos mafiosos en el poder, es decir, quitar a Maduro y poner uno de ellos y eso no es aceptable", recalcó.

Respecto a Cuba, Rubio dijo que después de las sanciones a Raúl Castro y su familia todas las opciones "están abiertas", y reiteró que "esta Administración ha demostrado que esta comprometida al 100 por cien a con poner presión obre Nicaragua, Cuba y Venezuela".

Rubio aseveró que ese compromiso está firme y se va a mantener.

Democracy is morally superior to totalitarianism, but it requires much from those who practice it



Respect for opposing viewpoints



Sifting through a flood of information to determine truth from fiction



Reason & common sense instead of anger & nonsensehttps://t.co/GtDZO6TxaH