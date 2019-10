El colega Juan Francisco Dávila, Periodista de Radio ABC Stereo de Estelí, denunció que civiles armados lo encañonaron en instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El periodista de ABC Stereo de Estelí, Juan Francisco Dávila, fue víctima de intimidación y del robo de sus instrumentos de trabajo por parte de civiles armados.

La radio emisora informó que luego de una actividad religiosa, el periodista se dirigió a las instalaciones del Benemérito cuerpo de bomberos. Ahí irrumpió un grupo de civiles armados que lo intimidaron y le quitaron un bolso donde guardaba sus equipos de trabajo.

"Estaba en la sala de máquinas platicando con el bombero Carlos Cruz, como a los 15 minutos aparecieron primero dos civiles que saludaron a Carlitos y después se dirigieron a mí diciendo que querían hablar conmigo, yo creía que era broma, me halan el bolso, como yo me niego, entró un tercero que es coto y sacó un arma, me la puso en la cabeza, entonces entran los bomberos a defenderme y también apuntó a los bomberos", relató Juan Francisco a Radio ABC Stereo.

"Un cuarto elemento de civil vino y me arrebató el bolso y se lo llevaron. Yo tenía mis dos teléfonos en las bolsas del pantalón, como saqué uno de los teléfonos para llamar al jefe de la policía y plantearle el asunto, vino otro de civil, se regresó, me quitó el teléfono y se lo llevó", añadió el periodista norteño.

En estos momentos, Juan Francisco se dirige a la policía a interponer la denuncia. Condenamos este acto de intimidación y violencia en contra de nuestro compañero de trabajo, y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, informó Radio ABC que se escucha en el norte de Nicaragua.