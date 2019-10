OACNUDH se reunió con defensores de derechos humanos

Defensores de Derechos Humanos Nicaragüenses sostuvieron un encuentro con miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH), en San José, Costa Rica.

Los activistas narraron a la OACNUDH, las represalias que enfrentan por defender los derechos de los ciudadanos, dichas represalias de la dictadura Ortega Murillo se traducen en asedio y hostigamiento en las oficinas de la CPDH en Managua.

El último caso de criminalización de la labor de defensa, fue el proceso judicial en contra de la abogada María Oviedo, a quien la CSJ le suspendió la licencia por sesis meses para ejercer la profesión.

En la reunión estuvieron presentes Gonzalo Carrión por el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Marcos Carmona por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, Jonathan López y Mónica López por la Articulación de Movimientos Sociales.

