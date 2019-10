Monseñor Rolando Álvarez: Dios y el pueblo tienen la última palabra en Nicaragua

El obispo Álvarez dejó un mensaje y es que "desde las bases, desde los cimientos, se haga una nueva Nicaragua y donde todos podamos vivir como hermanos, donde se respete la dignidad de la persona".

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, se refirió este miércoles a la vocación de servicio que deben de tener los políticos, esto durante una misa realizada en la parroquia San Dionisio, que conmemora sus fiestas patronales.

"Los buenos politicos son aquellos que son convencidos que son servidores del pueblo. Nicaragua hoy más que nunca necesita buenos políticos" dijo Álvarez.



El obispo de Matagalpa dejo en manos de Dios y del pueblo el futuro del país "ahora el pueblo ya se hizo protagonista de su historia...ahora ustedes son los que tienen las riendas. Por eso digo Dios y el pueblo son los que tienen y tendrán la ultima palabra en este país, en Nicaragua", manifestó Álvarez.

Álvarez, llamó a los feligreses a "identificar a esos hombres y mujeres que sí los hay, que han estado y que estén dispuestos a ser servidores, pero ya saben, no por apariencias. Servidores de verdad, que amen a este pueblo y entre todo a los más pobres".



Manifestó, "estos son los buenos políticos que necesita Nicaragua. No gente que agarre a los pobres como una banderita, para solo hablar de ellos, solo hablar de ustedes y ganar unos cuantos votos a cuesta de la pobreza del pueblo. No eso no sirve, eso no funciona.



El obispo Álvarez dejó un mensaje y es que "desde las bases, desde los cimientos, se haga una nueva Nicaragua y donde todos podamos vivir como hermanos, donde se respete la dignidad de la persona y donde se comparta la riqueza, que es de todos, porque Dios hizo este mundo maravilloso", dijo Monseñor.