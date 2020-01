Comisionado de la Policía amenaza con cárcel a corresponsal de canal 10

El jefe departamental de Tránsito de la Policía Orteguista en Madriz, comisionado Víctor Arostegui, amenazó con llevar a la cárcel al corresponsal del Canal 10, Jacdiel Manuel Rivera Cornejo, cuando este grababa entrevistas sobre un accidente de tránsito en el que murió el agente de la Policía, Francisco Zamora, la noche de este viernes en Yalagüina.

Según declaraciones del periodista había mucha agresividad de parte de los agentes policiales lo que lo obligó a refugiarse en una vivienda. “Cuando el comisionado Víctor Arostegui me vio me gritó que no siguiera grabando y dio la orden a otros policías que si lo seguía haciendo que me metieran preso . Permanecí escondido en una casa hasta que vi que ya no había ningún policía y retorné a mi casa en el poblado del municipio de Palacagüina”, afirmó.

El suceso que cubría el reportero se registró a eso de las 7:00 de la noche del viernes, cuando el policía se dirigía en su motocicleta hacia la delegación ubicada muy cerca del empalme del municipio de Yalagüina y chocó de frente con otro motorizado, al que únicamente identificaron como Lester y que está en delicado en el hospital Juan Antonio Brenes Palacios (de la ciudad) de Somoto.

Testigos del accidente manifestaron que el agente policial murió de manera instantánea en el lugar, producto del fuerte impacto. Las agresiones y amenazas a los periodistas se han agudizado en el último año de crisis sociopolítica. El régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a comunicadores y enviado al exilio a decenas de periodistas.