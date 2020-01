Ricardo de León: “UE está dando demasiadas oportunidades al régimen de Daniel Ortega”

La Unión Europea adoptó este lunes un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición.

Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional Ricardo de León sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno de Daniel Ortega.

“Creería yo que con este marco la UE también esa dando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuentas en Europa lo quiten de ahí o pongan un testaferro para no perder nada, la imposibilidad de no viajar a Europa no es algo que les vaya a pesar demasiado, no creo que sea algo muy impactante en realidad para ayudar a cambiar la situación.

De León aseguró que el peso de las sanciones, es más moral, ético y diplomático que para buscar vías de solución a la crisis que vive el país. Según el experto el comunicado tampoco toma en cuenta que el gobierno ha dicho que no se va a sentar a dialogar, el rechazo a la comisión especial de la OEA y que no tiene interés de buscar una solución a la crisis que vive el país.

“Es necesario mayor acción de la Unión Europea en este caso, me imagino que están en pausa a la espera de que dirá la comisión especial de la OEA, para acelerar los pasos que en este día han tomado”, manifestó.

Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra manifestantes.