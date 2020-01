Cardenal Brenes calificó como “vagos sin nada que hacer” a JS que promueven odio contra los obispos

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes calificó como “Vagos sin nada que hacer” a los miembros de la juventud sandinista que se han dedicado a promover el odio contra los obispos, y que recientemente circularon a través de las redes sociales fotografías de piñatas con la imagen de sacerdotes.

El líder religioso dijo a medios de comunicación que, “son muchachos vagos que no tienen que hacer, buscaran como sobre salir ganar puntos, porque no tienen de otra forma, por mi parte una oración y una sonrisa, eso no nos quita nada, nos da más fuerza”.

“Eso dice de una juventud que se está formando muy mal” manifestó el cardenal. Quien aseguró que se trata de personas que quieren ser tomadas en cuenta.

La iglesia católica ha sido víctima durante los últimos meses de una campaña de odio y desprestigio orquestada por simpatizantes sandinistas que los acusan de apoyar a los manifestantes que exigen la salida del dictador Daniel Ortega de la presidencia del país.

Los obispos han señalado que la iglesia estará hoy y siempre del lado del pueblo.