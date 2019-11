Periodista Armando Amaya denuncia a policía orteguista por fracturarle un brazo

El periodista Armando Amaya, de Canal 12 denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que, resultó con una fractura en uno de sus brazos por la caída que le provocó uno de los policías orteguistas mientras daba cobertura a un piquete este miércoles en el centro comercial Metrocentro en Managua.

En conferencia de prensa, Amaya aseguró que, "yo resulte afectado producto de una patada que el oficial me dio, perdí el equilibrio y caí. Nosotros vamos a seguir siendo la voz de los que no tienen voz en nuestro país, señor presidente Nosotros no somos la noticia, la noticia son las personas que están denunciando las violaciones a los derechos humanos que ustedes cometen cada día, una micrófono no mata a nadie".

Además de Amaya fue agredido Wilmer Benavidez, de la plataforma digital Nicaragua Actual, a quien le botaron su teléfono mientras grababa la represión de la PO, con el objetivo de impedir la cobertura periodística.

Marcos Carmona aseguró que formalizaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó la agresión que sufrieron los periodistas.