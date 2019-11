Periodistas aseguran que "No aceptarán la censura, ni se someterán a ella"

“Unidos contra la muerte de las libertades públicas en Nicaragua” es el nombre del foro que realizó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCH) junto a PEN Nicaragua, en el cual reflexionaron sobre la actual situación del periodismo en Nicaragua.

En el foro participaron la doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh), el periodista Fabián Medina y Miguel Mora, Director Ejecutivo de 100%Noticias, medio de comunicación confiscado por la dictadura Ortega Murillo.

Respecto al incansable trabajo periodístico que realizan a diario los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua, Miguel Mora sostuvo que “Es un momento difícil para la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, recordar al periodista Ángel Gahona, asesinado por la dictadura, momentos de maduración, nos hicieron madurar a punta de represión”

Según Mora, los periodistas son como “Luciérnagas” que se han multiplicado en medio de la oscuridad, las cuales se han multiplicado dentro y fuera de Nicaragua para seguir informando con la verdad, a pesar de las adversidades.

Al mismo tiempo, Vilma Núñez, presidenta del cenidh aseguró que en medio de la represión asesinaron a “Ángel Gahona, su ejemplo de lucha resucitará cuando volvamos a decir que podemos transitar tranquilamente por las calles del país, los tratos crueles en las cárceles a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, porque no se doblegaron, permanecieron intactos, los que han tenido que abandonar su país, exiliarse, al menos 80 periodistas que abrieron 30 plataformas para informar al mundo lo que pasa en Nicaragua”

Núñez dijo que los periodistas han estado en la primera línea de la victimización de la represión son luchadores.

El periodista Fabián Medina, reflexionó que desde que llegó al poder en el 2007 el régimen Ortega Murillo sólo pudo sobrevivir sin el ejercicio de las libertades, a cambio de aparente normalidad, seguridad económica. Medina explicó que “En ningún momento este gobierno dijo que gobernaría con el respeto a las libertades públicas, es imposible que un régimen como el de este tipo subsista”.

Finalmente, el periodista Miguel Mora enfatizó que “No aceptamos la censura, y no, nos sometemos a ella”. Mora recordó que la represión provocó una gran unidad en el periodismo nicaragüense, el cual es un símbolo de insurrección, antes del 18 de abril, esto no era así.

“El periodismo mundial está viendo, al periodismo en Nicaragua porque dejamos de competir por publicidad, la unidad nos hizo poderosos” dijo Mora, estamos en plena unidad de acción.

Según Mora, en la actualidad, los periodistas tienen tres retos primero amarrarse a la verdad, segundo tener el compromiso de ser contrapoder y tercero renovarse ante los desafíos tecnológicos.