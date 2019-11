Declaran culpable a joven que mató a estudiante en NY, Estados Unidos

Un tribunal en Nicaragua halló culpable a un joven con nacionalidades estadounidense y nicaragüense de matar a una estudiante en el estado de Nueva York, después de un juicio peculiar donde varios testigos declararon por videoconferencia.

Orlando Tercero, exalumno de 23 años de la Universidad de Binghamton fue declarado culpable del asesinato de Haley Anderson, de 22 años, en marzo de 2018.

Testigos dijeron que los dos tenían una relación romántica, pero Tercero quería una relación más seria. Anderson, originaria de Westbury en Long Island, fue encontrada estrangulada en su cama.

Tercero huyó a Nicaragua el día después del asesinato.

El juicio se celebró en Managua, la capital nicaragüense, porque las leyes de la nación centroamericana prohíben la extradición de sus ciudadanos. Steve Cornwell, fiscal de distrito del condado neoyorquino de Broome, confirmó el fallo en un tuit.

"Con Gordon y Karen Anderson: Orlando Tercero fue declarado culpable del cargo nicaragüense de feminicidio, por el asesinato de su hija, Haley Anderson. Se enfrenta a 25-30 años de prisión", publicó el fiscal sobre la resolución del caso.

