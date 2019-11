Mike Pompeo: "El régimen de Ortega debe cesar su represión"

El secretario de Estado, de Estados Unidos, Mike Pompeo solicitó al regimen Ortega Murillo cesar su represión y responder al llamado de los nicaragüenses a elecciones verdaderamente libres y justas que sean transparentes y anticipadas, a través de un comunicado de prensa éste 08 de noviembre.

The Ortega regime must cease its repression & #Nicaragua must hold accountable those who blatantly disregard #humanrights. Until then, we will use all economic & diplomatic tools to hold them to account, as we demonstrated with Nov 7 sanctions on three more regime officials.