Universitarios emplazan a la policía orteguista y al ejército a estar al lado del pueblo

Un grupo de universitarios que realizaron un plantón cultural en la universidad centroamericana en contra de la dictadura Ortega Murillo donde emplazaron a las autoridades de la policía orteguista y al ejército de Nicaragua a estar al lado del pueblo “para construir una Nicaragua basada en una nueva cultura politica”

“Le solicitamos formalmente que caminen al lado del pueblo generales de brigadas y generales del estado mayor y coroneles activos solicitan al presidente de la república que por el bienestar de Nicaragua presente su renuncia, acompañen a la juventud a los estudiantes a establecer un gobierno de transición para una Nicaragua nueva fundada en la libertad y la dignidad e igualdad ante la ley” reza parte del comunicado.

“No es golpe de estado es un acto democrático y constitucional es liberar a Nicaragua” señalaron estos universitarios en horas de este medio día en la UCA.

A inicios de septiembre de este 2019 por primera vez el jefe del ejército de Nicaragua Julio Cesar Avilés se pronunció sobre la crisis sociopolítica del país y manifestó que “Sabemos quiénes están detrás de esa brutal campaña de ataques y provocaciones”

“El ejército de Nicaragua no ha hecho nada para llevar a nuestro país a la grave crisis que se llevó desde abril del año pasado. El ejército de Nicaragua no ha hecho nada para agravarla, no haremos nada para que nuestras acciones nos arrastren a una guerra” dijo Avilés en esa fecha.