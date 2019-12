10:25 a.m.

“La caída de Ortega será peor que la de Evo Morales” dice Irlanda Jerez líder de la lucha azul y blanco en relación a los acontecimientos de Bolivia el fin de semana pasado.

En una entrevista en el programa 100% entrevistas que conduce Lucía Pineda Ubau, directora de Noticias de 100% Noticias, la también ex rea política, conversó sobre diferentes temas, uno de ellos fue la realización de elecciones libres y transparentes en la que dijo que se deben realizar con condiciones.

“Las elecciones se deben de dar con las condiciones que estamos exigiendo, no son las condiciones que ellos quieren seguir imponiendo, con el terror y la violación a los derechos humanos del pueblo”

En cuanto a las declaraciones del orteguista Gustavo Porras que da por ganador a Daniel Ortega de cara a unas elecciones en el 2021 Jerez manifestó que este sindicalista y fiel al régimen está demostrando que existe una fragilidad en el frente sandinista.

“Hay una fracción, hay debilidades, hay una fractura interna dentro de la policía e incluso entre los militares… ellos podrán decir que el candidato será Daniel Ortega sin embargo será absolutamente imposible porque es un criminal, un terrorista, narcotraficante que ha cometido genocidio de lesa humanidad y jamás podrá correr en unas elecciones”

En cuanto a las palabras de Edén Pastora brindadas en un programa de televisión en un medio propagandístico de la dictadura; Irlanda manifestó que el comandante cero “fue enviado a enviar este mensaje, no fue un libretazo, si no, no lo hubiesen dejado que pasará esta entrevista en todos los medios y están adoctrinando a sus serviles para una posible elección de esta organización terrorista” finalizo la líder de los comerciantes.