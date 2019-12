Para el analista Eliseo Núñez las bases del frente sandinista no quieren y no ven a Rosario Murillo como sucesora y líder de este partido político y no cree que sea “compadre hablado” entre Ortega y Edén Pastora las palabras que diera en un programa de televisión donde pidió un nuevo sucesor en las filas de sandinismo.

“La preocupación de Pastora es válida, ellos no aceptan a Rosario Murillo como sucesora y están preocupados Y saben que el frente sandinista muere con Daniel, no es que van a morir por Daniel el día que muera Ortega se acabó el frente sandinista en Nicaragua Y no hay manera de rescatar nada de ese partido”

Este analista político manifestó que el frente sandinista está perdiendo fuerza porque lo que hacen sus pocos seguidores “es una especie de alabanza a los Ortega Murillo, es como una pequeña iglesia, que su fin es alabar a los Ortega Murillo”

“Ortega está derrotado porque no tiene capacidad de ofrecer nada nuevo, no tiene sucesión, no tiene liderazgo, lo que él llama juventud son un grupo de chavalos que no tienen formación política, no tiene convicción”

Además, manifestó que la dictadura lo único que “tiene en Nicaragua es capacidad de hacer daño” . Y con lo ocurrido en Bolivia arrojan un panorama nuevo donde Ortega se ve obligado a revalorarse y esto le causa un temor porque se encuentra en un momento vulnerable.

Núñez fue entrevistado por Lucía Pineda Ubau, en su programa 100% Entrevistas.