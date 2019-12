Policía sandinista desplegada en Managua para impedir piquetes express

La Policía sandinista amaneció desplegada en varios puntos de la capital, para impedir los piquetes express que realizan autoconvocados y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Como es costumbre, los autoconvocados manifestarse en el parqueo del BAC, Movistar y Galerías, ahí se observó mayor número de efectivos policiales.

Esta semana, la vice dictadora Rosario Murillo amenazó con reprimir toda aquella manifestación que atente supuestamente contra la "Paz" del pueblo.

“Que no se atrevan a jugar como hicieron por un tiempito los miserables, que no se atrevan a jugar con la paz, que no se atrevan a jugar con el derecho de todos al bien para todos, que no se atrevan a jugar con la tranquilidad de las familias nicaragüenses, que no se atrevan a tocar este modelo de amor cristiano de convivencia armoniosa, de reconciliación, que no se atrevan a jugar con la paz” señaló Murillo.

